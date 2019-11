Interview mit Melanie Breuer-Eickels, Hawazen Hussein und Wilma Michiels : Rundlauf zu drei besonderen Märkten

Merbeck Gleich drei vorweihnachtliche Veranstaltungen locken am Samstag nach Merbeck und Schwaam.

Der Förderverein St. Maternus Merbeck bietet erstmals am Samstag, 23. November, von 12 Uhr (Gottesdienst) bis 20 Uhr den vorweihnachtlichen Markt „Merbecker Adventslichter“ am und im Pfarrheim an, der mit einem Glühwein-Ausklang um 23 Uhr enden wird. Zudem organisiert der Verein „Erika and Friends“ am gleichen Tag von 12 bis 19 Uhr die 4. „Adventssause“ an der Rickelrather Straße 30 in Schwaam. Und es schmückt die Tagespflege Haus Margret ihre Räume an der Arsbecker Straße 84 in Merbeck für ihren Adventsbasar (11 bis 18 Uhr). Drei der Organisatoren, Melanie Breuer-Eickels vom Förderverein St. Maternus Merbeck, Hawazen Hussein vom Haus Margret und Wilma Michiels vom Verein „Erika and Friends“ erläutern den Hintergrund der gemeinsamen Aktion.