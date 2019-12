Arsbecker Baumschule Paulsen : Nordmanntanne bleibt beliebtester Baum

Sofia Paulsen und zwei Mitarbeiter bereiten in Wegberg-Merbeck einen Weihnachtsbaum für den Transport vor. Foto: Nicole Peters

Wegberg Diese Tanne hat der Fichte bereits seit längerer Zeit den Rang abgelaufen. Alternativ stellen viele zum Weihnachtsfest gerne die schlankere Korktanne auf.

Die Baumschule Paulsen in Merbeck hat bereits vor 50 Jahren ihre ersten Weihnachtsbäume angepflanzt. Waren es zu Beginn nur wenige, ist deren Zahl im Laufe der Jahrzehnte stetig gewachsen. Heutzutage können Besucher auf dem Weihnachtsbaum-Feld ihren Lieblingsbaum aus zehn Sorten auswählen. Dabei ist die hochwertige Edeltanne Nordmanntanne unverändert seit Jahren beliebtester Baum, berichtet das Ehepaar Sofia und Karlheinz Paulsen, das bis zu vier Meter hohe Exemplare davon besitzt. Dazu stellt die schlanker gewachsene, bläuliche Korktanne für viele eine gute Alternative dar. Und in früherer Zeit seien vor allem Serbische Fichte, aber auch Blaufichte oder Rotfichte, aufgestellt worden.

„Die Zweige der Nordmanntanne haben eine schöne dunkelgrüne Farbe, sie nadeln nicht so schnell und ihre Nadeln sind weich“, beschreibt Sofia Paulsen einzelne Eigenschaften, „wir haben sie auch schon seit Jahrzehnten, aber zuerst wollte sie keiner so richtig haben.“ Die erste Korktanne, bei der es sich um eine Neuzüchtung handelt, pflanzte das Ehepaar vor 15 Jahren an. Zehn Jahre sind die Bäumchen gewachsen und vor fünf Jahren wurde das erste Exemplar verkauft. „Wir haben gemerkt, dass sie gut ankommt“, sagt sie, „diese Tanne besitzt auch weiche Nadeln, die sie ebenso spät verliert, und verbreitet einen angenehmen leichten Zitronenduft.“