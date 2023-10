Ausstellung in Merbeck Geflügelzüchter feiern 40 Jahre

Allerdings: Trotz der Ausstellungsabsage stecken die Mitglieder nicht „die Köpfe unter die Flügel". Der Verein lädt zur Jubiläumsfeier mit dem Motto „40 Jahre ein Herz für Federn" am Samstag, 21. Oktober, ab 18.30 Uhr in das Pfarrheim an St.-Maternus Merbeck ein. Bei Musik von Your Colours Music, einer zauberhaften Comedyshow von Schmitz Backes, der von „Land un Höhner“ bekannten Verlosung und wilden Grillspezialitäten wird in familiärer Atmosphäre auf Vergangenes und Künftiges angestoßen werden. Alle sind willkommen, teilt der Verein mit.