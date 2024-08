Karneval in Wegberg In Merbeck zählt die Tanzgarde zum Sportverein

Das Trainerinnen-Trio betont, dass der Spaß am gemeinsamen Tanzen im Vordergrund stehen soll, wenn auch ein gewisses Maß an Disziplin wichtig ist. Was mit dem Karnevalsverein passiert, sei ihnen nie offiziell mitgeteilt worden. „Wir wissen gar nicht genau, ob es ihn noch gibt", sagt Janine Weckauf. Reiners weiß mehr. Der MKV sei zunächst ruhend gestellt worden, um theoretisch eines Tages reaktiviert zu werden, falls Interesse bestehe, erklärt das Vorstandsmitglied. Der Dornröschenschlaf der Merbecker Jecken soll nicht endgültig sein. Reiners: „Es kann ja sein, dass die Kinder, die jetzt bei uns trainieren, irgendwann Lust haben, den Karnevalsverein wieder aufleben zu lassen." Auch der Abschied von der fünften Jahreszeit ist in Merbeck keineswegs endgültig. Geplant ist eine Teilnahme am Wegberger Rosenmontagszug im nächsten Jahr, auch Bühnenauftritte mit Garde- und Showtanzeinlagen soll es weiterhin geben. Wie die ungewöhnliche Entwicklung verlief, wurde bei einigen Bühnenauftritten in den vergangenen zwei Jahren seit der Aufnahme der Tanzabteilung bereits deutlich. Etwa 50 kleine Fußballer begleiteten die Gardemädchen auf die Bühne, trugen dabei knallgelbe Sonnenbrillen, bildeten klatschend den Hintergrund – und demonstrierten Zusammenhalt innerhalb der SVM-Familie.