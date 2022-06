Maxx-Gala im Wegberg Gymnasium : Auch die „Kleinen“ zeigen ein ganz großes Engagement

Für besondere Leistungen geehrt wurden Schülerinnen und Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums bei der Maxx-Gala. Foto: MKG

Wegberg Maxx-Gala im Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasium: Kurz vor dem Beginn der Sommerferien gab es ein Dankeschön für besondere Leistungen.

Kurz vor den Sommerferien ehrten die Lehrerinnen und Lehrer des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums (MKG) ihre Schülerinnen und Schüler auf der Maxx-Gala für deren besondere schulische Leistungen, die sie im vergangenen Schuljahr in Wettbewerben und durch persönlichem Engagement erbrachten. Die fleißigen Schülerinnen und Schüler glänzten in einer fachlichen Vielfalt, die sich unter anderem über Mathe, Informatik, Latein oder Kunst erstreckte.

Der Schülervertreter Benedikt Krichel und die stellvertretende Schülersprecherin Ida Kuchenbecker geleiten durch das Programm im gut gefüllten pädagogischen Zentrum des MKG. Einige Klassen der Schule sowie mancher Elternteil versammelten sich dort als Publikum. „Ich freue mich schon auf die Maxx-Gala, denn nach mehreren Corona-bedingten Jahren ist es endlich wieder so weit, euch für eure Leistungen zu ehren. Und zu sehen, dass die Kleinen großes Engagement zeigen wie auch die Großen“, sagte Benedikt Krichel in seiner Begrüßung und richtet dabei das Wort an seine Schulkameradinnen und -kameraden.

Bevor die ersten Ehrungen stattfanden, ergriff unter anderem auch die Schulleiterin Maj Kuchenbecker das Wort. Auch sie bedauert, dass die Gala seit einigen Jahren wegen der Pandemie ausfallen musste. „Es kommt mir vor wie ein Dé-já-vu aus alten Zeiten. Ich habe eben bemerkt, dass wohl die Hälfte von euch noch nie eine Maxx-Gala mitgemacht hat“, sagt sie. Außerdem zeigt sie sich überaus stolz über ihre talentierten Schülerinnen und Schüler und sagte: „Wir wollen zeigen, was wir alles können. Und das darf auf keinen Fall verloren gehen.“

Deswegen freuten sich alle Beteiligten, die Gala, die seit dem Jahr 2017 zu Ehren der Schülerinnen und Schüler stattfindet, wieder veranstalten zu können. So schnitten beispielsweise die Jahrgänge sechs, sieben und neun über dem bundesweiten Durchschnitt in dem Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ ab.

Die beiden Lehrerinnen Andrea Schwaiger und Christina Reinhart organisierten das Fest. Zwischen den Ehrungen der verschiedenen Fachbereiche boten Paulina Drückhammer und Tobias Pastwa außerdem ein musikalisches Programm. Tobias Pastwa trug sogar ein selbstkomponiertes Stück am Klavier vor, das einen gesellschaftskritischen Blick auf den Ukraine-Krieg beinhaltete. Dies war die Überleitung für den Höhepunkt der Feier. Artjom Nekos übergab einen Check im Wert von 21.150 Euro an drei ausgewählte Organisationen, die sich derzeit für und rund um die Situation und die Menschen in der Ukraine engagieren. Die beachtliche Summe sammelte die Schülerschaft des MKG bei einem Sponsorenlauf.