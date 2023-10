Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg Novum bei der Open Stage

Bereits seit 2011 findet am Maximilian-Kolbe-Gymnasium die alljährliche Open Stage statt. Nun war es wieder so weit: Die Schüler und sogar ein Lehrer des MKG hatten die Möglichkeit, ihre Talente einem Publikum, bestehend aus ihren Mitschülern, Verwandten, Lehrern und Freunden, zu zeigen. „Wir haben so gar keine Ahnung, was uns erwartet“, sagte ein Besucher, der dem Auftritt seiner Enkelin entgegenfieberte.