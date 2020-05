Vorverkauf beginnt am 30. Mai 2020 : Max Giesinger kommt erst 2021 nach Beeck

Max Giesinger steht 2021 bei „Pape grillt“ im Innenhof von Haus Beeck auf der Bühne. Zu seinen größten Hits zählen „80 Millionen“, „Legenden“ und „Auf das , was da noch kommt“. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Beeck Christian Pape verlegt seine Open-Air-Veranstaltung „Pape grillt“ wegen der Corona-Pandemie auf den 27. August 2021. Der Vorverkauf findet online statt und beginnt schon in wenigen Tagen. Auch der Support Act ist jetzt bekannt.

Weil wegen der Corona-Pandemie ein unbeschwertes Feiern wie unter Freunden im Spätsommer nicht mit der nötigen Sicherheit gewährleistet sein kann, hat sich Christian Pape im Austausch mit seinem Stargast Max Giesinger dazu entschlossen, seine Open-Air-Veranstaltung „Pape grillt“, die für den 4. September 2020 geplant war, auf Freitag, 27. August 2021, zu verschieben. Für den Gastgeber hat die Gesundheit seiner Gäste, seines Teams und aller Künstler absolute Priorität. „Weil das Festival in meinem privaten Zuhause stattfindet, ist es mir extrem wichtig, dass alle wohlbehalten die besondere Atmosphäre genießen können, sich keinem Risiko aussetzen und gesund bleiben“, sagt Christian Pape.

Der „Beecker Jung“ und offizielle Botschafter des Niederrheins blickt optimistisch auf sein Grillfest 2021: „Ich freue mich riesig, dass wir Max und seine Band für unser Festival begeistern konnten.“ Ob als Coach bei „The Voice Kids“ oder Ensemble-Mitglied der 7. Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ – Max Giesinger ist zurzeit überall zu sehen. Kaum einer hat die deutschen Musikfans so sehr im Sturm erobert wie der 31-Jährige, der heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern zählt. „Legenden“ oder aktuell „Auf das, was da noch kommt“ sind echte Ohrwürmer geworden. „80 Millionen“ wurde sogar mit einer Platinauszeichnung gekrönt, „Wenn sie tanzt“ erreichte Goldstatus. Nachdem Max Giesinger 2019 seine bisher größte Tournee gespielt hat, kehrt er mit seiner Band am 27. August 2021 in den privaten Garten der Familie Pape in Wegberg-Beeck ein.

Info Diese Künstler waren schon bei „Pape grillt“ Pape-grillt-Acts Bläck Fööss (2014), Kasalla, Höhner (2015), Räuber, Brings (2016), Björn Heuser, Nena (2017), Wolfgang Niedeckens BAP (2018), Harvest, Kasalla, Querbeat (2019)

Als Support Act tritt an diesem Tag Reis Against The Spülmachine auf. „Als Pendant zum Singer-Songwriter Giesinger bieten die sympathischen Jungs aus Oldenburg eine Liedermacher-Comedy, die ihresgleichen sucht. Ohne Aufwärmphase sprinten die Musiker auf die Bühne und entzünden ein olympisches Freudenfeuer biblischen Ausmaßes. Ein Lachmarathon aus Liedparodien, von Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel bis zu den Beasty Boys. Aus allen musikalischen Jahrzehnten ist hier für jeden etwas dabei“, kündigt Christian Pape an.