Matthias Eickels aus Wegberg Langer Leidensweg endete im KZ Dachau

Bald darauf, im Januar 1942 wurde er aus der NS-Volkswohlfahrt ausgeschlossen, was seine Familie noch mehr in Bedrängnis brachte. All dies konnte ihn nicht in seiner Aufrichtigkeit und seinem festen Glauben erschüttern. Körperlich schwer angeschlagen, blieb er geistig ungebrochen. Am 18. März 1942 wurde er bei einer Hausdurchsuchung durch die Gestapo verhaftet. Anna Eickels: „Bei einer Haussuchung, die aus dem Grund stattfand, dass in unserem Hause die katholische Jugend Zusammenkünfte habe, erfuhr diese, dass in unserem Hause der katholische Religionsunterricht stattfinde.“ Bei der Durchsuchung fanden sich Abschriften der Predigten von Clemens August Kardinal von Galen, dem „Löwen von Münster“.