Wegberger Martinsausstellung im Landtag Martinsausstellung findet feierliches Ende

Den bunten Zug aus Playmobil-Figuren hat Joachim Bobert aus Wegberg in mühevoller Kleinstarbeit zusammengetragen und Licht für Licht in detaillierter Arbeit verkabelt und zum Leuchten gebracht. Dazu wurden die Geschichte St. Martins, dessen Vorbildcharakter und die Martinstradition vor allem im Rheinland auf farbenfrohen Roll-ups erläutert. „Wenn wir diese Ausstellung beschließen, dann spreche ich meinen Dank aus“, sagte Landtagspräsident André Kuper. „Ich danke all denen, die sich um das Martinsbrauchtum kümmern, sich in Martinsvereinen ehrenamtlich engagieren, Spenden sammeln, spenden, Martinszüge organisieren und nicht zuletzt denen, die die Verwaltungsmühlen am Laufen halten, damit der Antrag auf eine Aufnahme ins immaterielle Weltkulturerbe eines Tages genehmigt wird“, fasste er zusammen.