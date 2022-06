Martinskomitee Harbeck : Nachschub an Tröstebären für Kinder ist gesichert

Harbeck Der Vorrat an Teddys ging im Martinkomitee Harbeck-Berg langsam zu Neige. Deshalb hat die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg nun die Patenschaft für 400 Tröstebären der Deutschen Teddy-Stiftung übernommen.

(RP) Seit vielen Jahren setzt sich das Martinskomitee Harbeck-Berg für Kinder in Not ein. Zum 80-jährigen Bestehen im Jahre 2002 wurden erstmals 100 Teddybären für Kinder in Not an den örtlichen Rettungsdienst überreicht. Mittlerweile versorgt das Komitee den Rettungsdienst und die Polizei des Kreises Heinsberg fortwährend mit Tröstebären. Durch die Übergabe eines Teddys sollen die Kinder in einer Notsituation abgelenkt werden. Ein negatives Erlebnis wird durch die Übergabe des Teddybären positiv überlagert und kann so sogar bestenfalls eine Traumatisierung verhindern.