Martinskomitee Harbeck-Berg hilft Kindern in Not : 200 Tröstebären für den Rettungsdienst

Martinskomitee Harbeck-Berg hilft Kindern in Not

Harbeck Für Kinder in einer Notsituation können Teddy-Bären eine große Hilfe sein. Aus diesem Grund spendete das Martinskomitees Harbeck-Berg der Rettungswache in Hückelhoven 200 Teddys.

Das Sankt-Martinsfest in Harbeck musste auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dennoch wird das Teilen in der Dorfgemeinschaft nicht vergessen. Deshalb hat sich Andreas Grothof, der Sankt Martin des Martinskomitees Harbeck-Berg, auf den Weg nach Hückelhoven gemacht und die dortige Rettungswache, die auch für Wegberg zuständig ist, besucht.

Täglich werden Rettungskräfte mit Kindern in Not konfrontiert. Für alle Beteiligten ist das eine besondere Situation. Die ungewohnte Umgebung in einem Krankenwagen, die fremden Rettungssanitäter und die eventuelle Trennung von den Eltern sind für ein Kind Notsituationen. Mit der Übergabe eines Kuscheltieres wie dem Tröstebären können die Rettungskräfte schnell Vertrauen aufbauen und gleichzeitig Trost spenden. So wird diese Situation positiv überlagert, wodurch sogar eine Traumatisierung vermieden werden kann. Dadurch werden auch die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit unterstützt.