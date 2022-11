Trost für Kinder kommt aus Wegberg : Martinskomitee gibt 500 Teddys in gute Hände

Martinskomitee gibt 500 Teddys in gute Hände

Die Teddys sollen Kindern in Notsituationen unmittelbar vor Ort helfen und Trost spenden. Foto: Martinsko mitee Foto: Martinskomitee

Habeck-Berg Der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz nahmen 500 Teddys in Empfang. Seit 20 Jahren spendet das Martinskomitee Harbeck-Berg die Kuscheltiere.

Zum 100-jährigen Bestehen konnte das Martinskomitee Harbeck-Berg nach zweijähriger Zwangspause, wieder in gewohnter Weise im Wegberger Forum feiern. Es wurde ein richtiges Familienfest mit der Bescherung, der anschließenden Verlosung und dem „Hexen“. Erstmals hatte sich auch der Harbecker Kindergarten Rabennest“an dem Martinszug beteiligt.

Nachdem die geliebten Weckmänner und die Tüten mit Süßigkeiten von St. Martin (Andreas Grothof) verteilt waren, hatte er noch eine tolle Überraschung. Er hatte 500 Tröstebären der Deutschen Teddy-Stiftung für Kinder in Not mitgebracht. Bereits seit dem 80-jährigen Bestehen im Jahre 2002 stellt das Martinskomitee den Rettungsdiensten des Kreises Heinsberg und der Polizei des Kreises die Tröstebären zur Verfügung. Die Teddys sollen Kindern in Notsituationen unmittelbar vor Ort helfen und Trost spenden.