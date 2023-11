Kulturerbe in Wegberg Beliebt bei Jung und Alt: Martinsausstellung in der Wegberger Mühle

Bongartz machte deutlich, dass die Rheinische Martinstradition in Nordrhein-Westfalen seit 2018 anerkannt ist als immaterielles Unesco-Kulturerbe. Die Ausstellung „Kulturerbe Sankt Martin“ solle „in einem weiten Bogen Aspekte des Martinsfestes aufzeigen“, so Bongartz. Bereits vor mehr als 150 Jahren sei diese alte Tradition zwischen Rhein, Maas und Voreifel entstanden. Auf den Roll-up-Tafeln wurde anschaulich erläutert, dass es bereits im elften Jahrhundert Martins-Bräuche gegeben hat: In der Nacht vor dem Adventsfasten wurde um ein Feuer getanzt und gefeiert. Überzähliges Geflügel wurde bei dieser Gelegenheit noch vor dem Winter geschlachtet. Die Mädchen und Jungen sammelten in der Nachbarschaft Holz für das Feuer und erhielten Gebäck, das im Fett der Schlachttiere ausgebacken war. Ein Kind, das huckepack getragen wurde, verkörperte Martin. Später bettelten Kinder und Jugendliche mit brennenden Fackeln an den Haustüren. Kirche und Staat im preußischen Rheinland waren davon jedoch nicht angetan. Geordnete Laternenumzüge wurden vor etwa 150 Jahren von Pfarrern und Lehrern organisiert. Das Singen frommer Lieder gehörte dabei zum Programm. Erst seit rund 100 Jahren führt ein reitender Sankt Martin den Umzug an. Eine Tafel verweist auf den ersten geordneten Laternenumzug in Dülken, der 1867 durch die Straßen zog. Exakt 19 Jahre später ritt in Düsseldorf erstmals ein als Sankt Martin verkleideter Junge dem Umzug voraus. Seit etwa 1910 findet in jedem Dorf zwischen Rhein, Maas und Voreifel ein Martinszug statt - sogar in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Einige Tafeln informieren über Kindheit und Soldatenzeit des Heiligen Martin: Geboren wurde Martinus etwa im Jahr 316 in Savaria in der römischen Provinz Pannonien. Der Name Martinus bedeute, so ist es auf einer der 20 Tafeln zu lesen, „wie der Kriegsgott Mars“. Als Sohn eines Offiziers sei Martin gezwungen gewesen, Soldat zu werden; bereits mit 15 Jahren sei er eingezogen worden. Drei Jahre später war er als Reitersoldat in der Provinz Gallia Belgica stationiert gewesen, um später in Germanien eingesetzt zu werden. Wegen seiner christlichen Gesinnung habe er jedoch um frühzeitige Entlassung aus dem Militärdienst gebeten. Dies sei ihm aber verwehrt worden. Bis zu seinem 40. Lebensjahr musste Martin Soldat bleiben. Mit einem frierenden Mann hatte er Mitleid und gab ihm deshalb die Hälfte seines Militärmantels. Die Heiligen-Legende besagt, dass Martin in der folgenden Nacht im Traum Jesus mit dem Mantelteil erschienen ist. Zwei lebensgroße Schaufensterpuppen im Kostüm des Sankt Martin machten die Ausstellung in der Wegberger Mühle komplett. Inzwischen wurden die Schautafeln abgeholt und in Gerresheim aufgebaut.