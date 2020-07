Wochenmarkt jeden Freitag in Wegberg : Marktbeschicker für den Mühlenmarkt gesucht

Wochenmarkt jeden Freitag in Wegberg

Frische Lebensmittel gibt es beim Mühlenmarkt in Wegberg. Foto: Gabi Peterek

Wegberg Der Markt lockt mit neuem Konzept jeden Freitag von 15 bis 18.30 Uhr in die Wegberger Fußgängerzone. Eine ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft von Bürgern hatte die Idee dazu.

Auf dem neu gestalteten Wegberger Mühlenmarkt herrscht jeden Freitag reges Treiben. Zwölf Marktbeschicker bieten ihre Waren an. Vom Bio-Brot über heimisches Gemüse und Obst, Marmelade, Käse und Gewürze können Marktbesucher auch handgearbeitete Kinderkleidung, Seifen, Imkerei-Produkte und Schmuckstücke kaufen. Für den Mühlenmarkt werden noch weitere Marktbeschicker gesucht.

Lange Zeit gab es keinen richtigen Wochenmarkt mehr in Wegberg, weil nur noch wenige Aussteller und Kunden kamen. Als dann eine ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft von Wegberger Bürgern zusammen mit der Stadtverwaltung und neuem Konzept den neuen Wegberger Mühlenmarkt an den Start brachten, geschah dies mit gemischten Gefühlen. Denn die Auswirkungen der Corona-Pandemie gingen gleich mit an den Start. Trotz schwierigster Bedingungen gelang es den Initiatorinnen, einen gelungenen Wochenmarkt auf die Beine zu stellen.