Auf Wolters folgt Bonitz Neuer Fraktionsvorsitz der SPD Wegberg

Der neue Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat der Stadt Wegberg, Mark Bonitz, ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Bonitz ist Bankkaufmann und arbeitet bei einer großen Genossenschaftsbank in Mönchengladbach. Er ist in Harbeck aufgewachsen, lebt seit 2003 in Beeck und sitzt seit 2014 für den Wahlkreis Beeck und Außenorte im Wegberger Stadtrat. Mark Bonitz sitzt für die SPD-Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften. Seit 2009 ist er in der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.