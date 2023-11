Jazzkonzert Marion & Sobo Band spielen in der Wegberger Mühle

(RP) Geboren aus der Begeisterung für das Reisen und für Sprachen erschafft das französisch-deutsch-polnische Quintett Marion & Sobo Band seinen eigenen modernen Stil aus vokalem Gypsy Jazz, globaler Musik und Chanson. Am Freitag, 24. November, um 19 Uhr begeistern die außerordentlichen Musiker das Publikum der Reihe des Kulturrings „Jazz in der Wegberger Mühle“ mit Charme, Humor, Leichtigkeit und Spielfreude. Das Herz der Bonner Band sind die franko-amerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander Sobocinski, genannt Sobo. Er stammt aus Polen, sie aus Frankreich, und die zwei vielgereisten Musiker lernten sich auf einer Jazz-Session in Bonn kennen. Seitdem folgen sie gemeinsam der Idee, Musik über Schubladen hinweg zu kreieren.