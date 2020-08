Eiserne Hochzeit in Tüschenbroich : Vor 65 Jahren am Altar Ja gesagt

Vor 65 Jahren am Altar Ja gesagt

Eiserne Hochzeit in Tüschenbroich

TÜSCHENBROICH Das Ehepaar lernte sich vor Jahrzehnten beim Kirmesfestzug in Obspringen kennen und lebt mehr als sechs Jahrzehnte nun bereits Seite an Seite.

Maria Bolz und Leo Bolz aus Tüschenbroich blickten am 31. März auf 65 Ehejahre. Die Eiserne Hochzeit hätten sie gerne im Kreis der Familie gefeiert, konnten dies aber krankheitsbedingt nicht tun.

Die gebürtige Waldfeuchterin Maria (damals Claßen), 86 Jahre, und der aus Tüschenbroich stammende Leo Bolz, 89 Jahre, hatten sich bei einem Kirmesfestzug in Obspringen kennengelernt. Aus ihrer Ehe gingen vier Söhne und eine Tochter hervor. Neun Enkel und drei Urenkel gehören zur Familie. Das Paar wohnte anfangs in Watern und zog 1960 nach eigener Fertigstellung ihres Hauses nach Tüschenbroich.

Maria Bolz organisierte als Hausfrau den täglichen Ablauf im Familienleben, jobbte in jüngeren Jahren in einer Textilfabrik, um das Haushaltsbudget aufzubessern und zog ihre Kinder und teilweise ihre Enkelkinder groß. Ihre große Leidenschaft waren das Kegeln und die Kinder.

Paar in Wesel

Paar in Wesel : Anstädts feiern Eiserne Hochzeit

Leo Bolz hatte nach dem Krieg die Ausbildung zum Schuster bestanden. Er war dann über 40 Jahre Mitarbeiter der Lederfabrik Heinen in Wegberg. Seine große Leidenschaft war der Musikverein Klinkum, dem er 65 Jahre als aktives Mitglied angehörte, viele Jahre als Vorsitzender. Außerdem war er in seinem Heimatdorf Tüschenbroich im Turnverein aktiv und in der Bruderschaft, im St.-Martinskomitee und im Kirchenvorstand ehrenamtlich tätig.