Kammerkonzert bei Opus 512: Klänge voller melodischen Reichtums

Beeck Cellistin Maria Kliegel und Pianist Oliver Triendl gaben ein virtuoses Kammerkonzert bei „Opus 512“ in Beeck.

Maria Kliegel studierte an der Musikhochschule Frankfurt und danach an der Indiana University in den USA. Sie gehört auf dem internationalen Konzertpodium zu den faszinierendsten Cellistinnen der Gegenwart.

„Wir haben uns bewusst für diese Stücke von selten gespielten Komponisten entschieden, um mit etwas Neuem, Unbekanntem in das neue Jahr zu starten“, erklärte die Cellistin. „In diese musikalische Welt muss man sich erst einfühlen, muss erst in die Sprache der Komponisten eintauchen“.

Hiernach warteten Kliegel und Triendl mit Klängen von Frèderic Chopin auf. Sie spielten „Grand Duo concertant sur des themes ‚Robert le Diable‘“ in E-Dur. Es war eine musikalische Reise durch Osteuropa, mit der die Musiker ihr Publikum verzauberten. Zum Konzertfinale erklang eine Sonate für Violoncello und Klavier in g-Moll des russischen Komponisten Sergej Rachmaninow, op. 19. Kliegel und Triendl verabschiedeten sich mit einer Zugabe von „Bodrum“ aus der „4 Cities“-Sonate des türkischen Komponisten Fazil Say, bei dem Kliegel das Cello teilweise zupfte und in ein Perkussionsinstrument verwandelte.