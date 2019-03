Mitgliederversammlung in Uevekoven: Marcus Johnen führt den CDU-Stadtverband Wegberg

Wegberg Bei der Mitgliederversammlung in Uevekoven erneuert die CDU Wegberg ihren Vorstand.

Der designierte CDU-Bürgermeisterkandidat Marcus Johnen (39) ist neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Wegberg und damit Nachfolger von Petra Otten. Der vierfache Familienvater aus Arsbeck-Büch wurde am Donnerstagabend während der Mitgliederversammlung in den Räumen des Kreiswasserwerks in Uevekoven einmütig gewählt. Johnen, der in der Aufstellungsversammlung im Spätsommer offiziell zum Bürgermeisterkandidaten der CDU Wegberg gekürt werden soll, stimmte seine Parteifreunde bereits auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf ein. Das Motto: Neues Miteinander, neues Vertrauen.