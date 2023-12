Weihnachtskonzert in Wegberg Von „Imagine“ bis „O Du Fröhliche“

In einem dezent roten Seiden-Smoking absolvierte der Sohn des verstorbenen Hit-Sängers Tony Marshall die Abfolge internationaler Weihnachtslieder in der ebenfalls dezent ausgestatteten Kirche, die seinen Bariton bis in die letzte Ecke voll zur Geltung kommen ließ. Ergebnis von guter Ausbildung und immenser Erfahrung auf Bühnen und in zahlreichen Fernsehsendungen, die der Baden-Badener als Entertainer moderiert, aus denen sich auch seine Bekanntheit im Wegberger Publikum schöpft.