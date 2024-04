Wegbergerin ersticht ihren Ehemann Prozessauftakt offenbart familiäre Abgründe

Seit Donnerstag beschäftigt sich das Landgericht Mönchengladbach mit dem gewaltsamen Tod eines 58-Jährigen aus Wegberg-Isengraben. Angeklagt wegen Totschlags ist die Lebensgefährtin des Mannes. Sie soll ihn am 28. Dezember 2023 bei einem Streit unter Alkoholeinfluss mit einem knapp 20 Zentimeter langen Küchenmesser in die Brust gestochen haben. Der Stich ging ins Herz, der Geschädigte verstarb noch in der Wohnung.