Manfred Mann’s Earth Band in Wegberg Stadionatmosphäre im Forum

Dabei präsentierten sie durchaus mehr ihrer Hits, als bloß diese, die auch auf der zuletzt erschienenen Compilation „The Very Best of Manfred Mann’s Earth Band“ vertreten waren. So gab Robert Hart mal rockig-röhrig, mal in sanften Tönen Songs wie „Stronger Than Me“, „You Angel You“ und „Don’t Kill it Carol“ zu Besten, aber auch große Tracks wie „Father of Day, Father of Night“ oder „Do Wah Diddy Diddy“ durften im Programm nicht fehlen. Alle Songs waren mit Improvisationen und Soli der Musiker unterlegt – so stellten sie unter Beweis, dass sie auch nach all den Jahren ihre Instrumente nicht nur mehr als nur beherrschen, sondern über die Jahrzehnte hinweg quasi zu Altmeistern ihrer von Jazz eingefärbten, furiosen Rockmusik sind. Insbesondere Mick Rogers und Manfred Mann selbst sorgten mit ihren flinken Fingern auf den Saiten und der Klaviatur immer wieder für gellende Pfiffe und begeisterte Ausrufe.