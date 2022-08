Manfred Lennartz erinnert sich : Angstgegner der Wegberger Stadtspitze

Wegberg Manfred Lennartz gewann als Tennisspieler Turniere sowohl gegen frühere Bürgermeister als auch Stadtdirektoren. Die Erinnerungen lebten zur Jubiläumsfeier des Stadtsportverbandes auf.

Als im Vorfeld der Gründungsversammlung des Stadtsportverbandes Wegberg Anfang 1980 bekannt wurde, dass der Wegberger Stadtdirektor Bernd-Josef Sieben diesem Vorhaben der Vereine überaus skeptisch gegenüberstand, in einem Protokoll ist sogar zu lesen „eigentlich sogar ablehnte“, war man doch sehr erstaunt. Auch weil sein Bürgermeister Karl Fell den Sportlern schon recht früh seine volle Unterstützung signalisiert hatte. Und fast jeder wusste, dass beide selbst schon in jungen Jahren sportlich unterwegs waren beim Tennisclub Blau-Weiß Erkelenz . Der gehörte im Raum Aachen-Köln in den Vorkriegsjahren, aber noch stärker in den 1950er, -60er und 70er-Jahren, immerhin zu den anerkannt Großen. Oft wurde im Umfeld von Sieben und Fell gerätselt, ob es aus der Tenniszeit eventuell noch offene Rechnungen aus Matches gegeben haben könnte, um diese gegensätzliche Haltung auszulösen.

Quasi als „Zeitzeuge“ sieht sich da der Erkelenzer Manfred Lennartz, spricht ein klares Nein aus. Der inzwischen 85-Jährige fühlt sich aber „schuldig“, dass er als gerade 17-Jähriger mit einem Endspielsieg in der Clubmeisterschaft von 1954, den damals amtierenden Titelträger Bernd-Josef Sieben so sehr überraschte, dass dieser dem Tennisspiel als Leistungssport sogar den Rücken zukehrte. Allerdings hatte „Siebes Bär“, wie ihn Freunde riefen, mit 33 schon das Alter um sich zu ärgern. Manfred Lennartz dagegen wurde von Jahr zu Jahr stärker, holte zwölf Clubmeistertitel, was bei der Spielstärke der Blau-Weißen schon etwas bedeutete, wurde in Aachen Hochschulmeister und gewann auch die beiden ersten der mehr als 40-mal ausgetragenen Tillmanns-Turniere. Sie erinnerten in Erkelenz an den tödlich verunglückten Architekten und auch Vorsitzenden von Blau-Weiß.