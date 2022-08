Märchenfest in Wegberg : Streifzug durch die märchenhafte Mühlenstadt

Basislager-Gründerin Linda Ringering (l.) mit Märchenerzählerin Ute Eschweiler und Bürgermeister Michael Stock. Foto: Armin Jackels

Wegberg Das Basislager in Wegberg schaffte am Wochenende eine atmosphärische und mystische Kulisse beim Märchenfest. Für Jung und Alt war vieles geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Jackels

Am letzten Augustwochenende hatte das Basislager zum Märchenfest nach Wegberg eingeladen. Für die Stadt Wegberg war es eine Premiere auf dem Gelände in Petersholz, für das Basislager hingegen bereits das vierte Märchenfest. Vor der Pandemie hatte man bereits drei Märchenfeste in Hückelhoven unter der Schirmherrschaft des dortigen Bürgermeisters Bernd Jansen gefeiert.

Das diesjährige Märchenfest fand zwei Tage lang im Outdoorcamp des Basislagers in Petersholz statt. Die Basislager gGmbH, wo das g für gemeinnützig steht, hat drei Standorte – und zwar in Heinsberg, Hückelhoven und den Außenstandort für Outdooraktivitäten in Wegberg-Petersholz.

Info Zwei Veranstaltungen in den Herbstferien Feriencamps In den Herbstferien bietet das Basislager zwei mehrtägige Camps an. In der ersten Woche steht vom 4. bis zum 7. Oktober Kunst & Bewegung auf dem Plan, in der zweiten Woche vom 10. bis zum 14. Oktober steht das Camp unter dem Titel Wilde Kinder. Kosten Beide Camps sind durch Förderung kostenlos. Mehr Infos per Mail unter info@basislager-wegberg.de.

Natürlich gehört auch in Wegberg, genau wie bei den bisherigen Märchenfesten, ein Schirmherr dazu. Wer kommt da besser in Frage als Bürgermeister Michael Stock? „Ich finde es wichtig, in Wegberg ein breites kulturelles Spektrum anzubieten. Gleichzeitig unterstützen wir damit das Ansinnen, Märchen als kulturelles Erbe zu erhalten“, betont der Stadtchef.

Das Märchenfest startete am Samstagabend mit der langen Märchennacht für Erwachsene. „Wer denkt, das ist doch nichts für Erwachsene, der täuscht sich. In Zeiten mit Netflix-Serien wie ‚Game of Thrones‘ oder ‚Sandman‘ sind Märchen aktueller denn je. Mit unserer langen Märchennacht bieten wir Entspannung mit Musik, Märchen und Poesie“, sagt Sabrina Walberg vom Basislager. Speziell für die Mühlenstadt Wegberg habe man das Märchen vom Müller Jürgen, dem Teufel und dem Bäcker vorbereitet, ergänzt sie.

Beim Betreten des Geländes des Basislagers wurde der Besucher bereits in eine andere Welt versetzt. Nach einem schmalen Weg, der zu einer Hütte in das waldige Gelände führt, folgte die Begrüßung durch einen Drachen. Das Gelände war entsprechend märchenhaft dekoriert und beleuchtet. Neben der Hütte war ein Tisch mit passenden Büchern der Wegberger Buchhandlung Kirsch aufgebaut. Rechts, etwas unterhalb der Hütte, lag eine offene Jurte, das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien.

Insgesamt, so lässt es sich mit Fug und Recht behaupten, ein toller Ort, um Märchen zu präsentieren. Nach und nach sammelte sich das Publikum im Bereich der Hütte. Pünktlich um 20 Uhr begaben sich dann alle Besucher, unter der Begleitung von Irischer Volksmusik, die von einer speziell für die Veranstaltung zusammengestellten Musikgruppe gespielt wurde, in die märchenhaft dekorierte und beleuchte Jurte.

Die Geschäftsführerin Linda Ringering begrüßte das Publikum und stelle Märchenerzählerin Ute Eschweiler und Bürgermeister Stock vor. Ute Eschweiler ist seit fast 20 Jahren Märchenerzählerin und liest diese nicht aus einem großen Märchenbuch ab, sondern trägt sie frei vor. Doch bevor sie begann, wurde das Wort an den Schirmherrn übergeben. „Wer jetzt von mir erwartet, das ich heute Abend aktiv am Geschehen teilnehme, der sollte wissen, das Politiker sich nicht als Märchenerzähler betätigen dürfen“, sagte Bürgermeister Michael Stock mit einem Augenzwinkern. Nach dessen Grußworten konnte die bunte Märchenstunde mit Ute Eschweiler dann auch beginnen.

Es waren eher die unbekannten Märchen, die sie ausgesucht hatte. „Zaubertücher“ aus Tirol, „Die Fee Matuya“ aus Transsilvanien. „Die drei alten Weiber aus Venedig“ und das genannte Märchen vom Müller Jürgen, dem Teufel und dem Bäcker aus Deutschland, um nur einige Beispiel zu nennen. Das Publikum hörte gespannt und fasziniert zu, eine mystische Stille umgab Märchenerzählerin und Lauschende. Das stilvolle Ambiente machte das Erlebnis perfekt.