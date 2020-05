Realschule in Wegberg : Diszplinierte Schüler lassen zum Abschied Luftballons steigen

Realschule in Wegberg

Wegberg Die 10. Klassen der Wegberger Realschule wurden auf Inititiative der Elternpflegschaft nach der letzten Klausur mit einer besonderen Aktion überrascht. Schließlich mussten sie während der Corona-Krise mit einigen Besonderheiten zurechtkommen.

Für 86 Schüler der Städtischen Edith-Stein-Realschule Wegberg endete das letzte Schuljahr genauso überraschend und ungewöhnlich, wie es die letzten Schulwochen bereits waren: Auf Initiative der Elternpflegschaft des Abschlussjahrgangs erwarteten die drei Abschlussklassen auf dem Schulhof nicht nur 86 Rosen als Glückwunsch, sondern zudem 86 mit Helium gefüllte Luftballons: Pünktlich um 11.15 Uhr gab Schulleiter Christoph Scholz nach einem gemeinsamen Countdown vom Dach der Schule aus den Startschuss. Und auf sein Kommando ließen die glücklichen Schüler gemeinsam ihre Ballons in den strahlend blauen Himmel steigen.

Die Aktion sollte eine kleine Entschädigung dafür sein, dass der aktuelle Abschlussjahrgang gleich in mehrfacher Hinsicht gebeutelt ist. So wurden die Klassen nach der Corona-bedingten Unterbrechung des gewohnten Unterrichts mit Homeschooling ab dem 23. April vier Wochen lang intensiv in den drei Hauptfächern auf die Abschlussarbeiten vorbereitet.