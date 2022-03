Löschgruppe Merbeck in Wegberg : Feuerwehr stellt neuen Transporter in Dienst

Merbeck Über ein neues Mannschaftstransportfahrzeug und mehrere Neuaufnahmen freut sich die Merbecker Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der Jahreshauptversammlung stehen auch Ehrungen auf dem Programm.

Neu in die Löschgruppe Merbeck aufgenommen wurden Christian Benkert und Henrik Gehlen. Nach bestandenem Lehrgang wurde Alexander Benkert zum Feuerwehrmann befördert. Da Martin Stockfleth seinen Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster bestanden hatte, wurde er zum Brandmeister befördert. Theo Mainz wurde in die Ehrenabteilung überstellt. Für 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt wurden Stefan Scheerers, Norbert Gehlen und Willi Dohmen.