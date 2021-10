Feuerwehr Wegberg : So viele Ehrungen gab es noch nie

Klinkum Wegbergs Wehrleiter Dietmar Gisbertz besuchte die Löschgruppe Klinkum. Dort standen einige Beförderungen an – und der Wechsel in der Führung der Löschgruppe.

Eine rekordverdächtige Zahl an Urkunden brachte Wegbers Wehrleiter Dietmar Gisbertz mit in das Feuerwehrgerätehaus nach Klinkum. Denn seit 2019 hatten sich einige Beförderungen, Ehrungen, Entlassungen und Ernennungen angesammelt, die nun in einem würdigen Rahmen gefeiert wurden. Aufgrund der bestandenen Grundausbildung wurden Vincent Gellissen, Heinrich Leib, Jan Eich, Felix Heldens, Lukas Klomp, Steven Paudler und Julian Gandenberger zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Heino Haken wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Martin Schmitz und Philipp Schleiden legten die Prüfung zum Gruppenführer mit Erfolg ab und wurden zu Brandmeistern befördert. Michael Jakobs ist nun Stadtbrandinspektor in seiner Einheit. Daniel Langerbeins wurde nach fünfjähriger Tätigkeit als Oberbrandmeister und aktiver Teilnahme zum Hauptbrandmeister befördert.