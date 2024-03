Schultheater in Wegberg Warum ist Oskar Schindler ein Held?

Und so zeichnet Florian Battermann in einer hochemotionalen Fassung von „Oskar Schindlers Liste“ den Weg des Helden vom reichen Schnösel, der sich in Polen gute Geschäfte mit den Nazis erhofft, zu einem umtriebigen Trickser, der mit allen Mitteln dafür sorgt, dass „seine Juden“ den Krieg und die Naziherrschaft überleben.