Literarisches Quartett in Wegberg : „Live und ungetürkt, aber ohne Krawall“

Diese vier Titel werden am Freitag, 23. September, 19 Uhr, beim Literarischen Quartett im Forum Wegberg besprochen. Foto: Kulturring Wegberg

Wegberg Das Literarische Quartett von Initiatorin Inge Koch-Wittmann feiert bei den Wegberger Literaturtagen seinen 20. Geburtstag. Was es vom Fernsehformat maßgeblich unterscheidet.

Die verbalen Scharmützel von Sigrid Löffler, Marcel Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek und einem wechselnden Gast sind legendär. In dieser Originalbesetzung flimmerte das „Literarische Quartett“ zwischen 1988 und 2001 etwa sechsmal pro Jahr über die Fernsehbildschirme der Republik. Die Diskutanten des ZDF-Fomates waren meinungsstark, diskussionsfreudig und gerade „Literaturpapst“ Reich-Ranicki scheute keine Kontroverse bei der Bewertung von Büchern. „Das können wir auch, wenn nicht besser“, dachten sich damals Inge Koch-Wittmann und ihre Mitstreiter, als sie in Erkelenz mit ihrer eigenen Version des Literarischen Quartetts in Erscheinung traten. Das war 2002, als die Fernsehsendung bereits eingestampft war. Im Rahmen der Wegberger Literaturtage feiert das abgewandelte Format nun seinen 20. Geburtstag – am Freitag, 23. September, um 19 Uhr im Forum Wegberg.

Der markanteste und für Initiatorin Inge Koch-Wittmann auch bedeutendste Unterschied zur Fernsehsendung: Die Zuhörer dürfen und sollen in einer Publikumsrunde mitdiskutieren, denn keine Lesart der vorgestellten Titel erhebt den Anspruch, der Weisheit letzter Schluss zu sein. Widerspruch ist also strengstens erlaubt. Und überhaupt geht es nicht darum, zu streiten um des Streitens willen. „Wir sind live und ungetürkt, aber wir machen keinen Krawall und gehen sehr respektvoll miteinander um“, sagt Inge Koch-Wittmann, die die zu besprechenden Titel auswählt und als Moderatorin – keine einfache Aufgabe – alle Gesprächsfäden zusammenhält getreu dem Credo: „Was gibt es Schöneres, als mit netten Menschen über gute Bücher zu sprechen?“

Auch wenn das Forum Platz für viele Zuhörer bietet, zeichnet sich das Literarische Quartett seit je her durch eine intime Gesprächsatmosphäre aus. Dies soll durch eine entsprechende Beleuchtung unterstrichen werden. Wie Inge Koch-Wittmann schildert, war der Umzug von der benachbarten Wegberger Mühle ins Forum der Corona-Pandemie geschuldet. Das Licht der Welt erblickte die Diskussionsrunde wie erwähnt vor 20 Jahren in Erkelenz, der Umzug in die Mühlenstadt folgte nach berufsbedingter Pause zwischen 2012 und 2015 vor drei Jahren auf Einladung des Kulturringes Wegberg, der auch die Wegberger Literaturtage ausrichtet. „Die Veranstaltung avancierte schnell zum Geheimtipp, manche sprechen von Kult-Veranstaltung, was wir natürlich nicht kommentieren“, erinnert sich Inge Koch-Wittmann an die Anfänge. Dabei kann sie auf ein treues Stammpublikum zählen.

Wesentlicher Bestandteil des Erfolgskonzeptes von Beginn an ist zudem Live-Musik im kleinen Ensemble zwischen den Gesprächsabschnitten. Diesmal sorgt Wolfgang Wittmann (Gitarre) mit Kathrin Jentgens (Querflöte) und Sarah Buschfeld (Gesang) für die musikalische Einbettung der Bücher. Folgende Titel werden von den Wegberger Litteraturkennern Marlene Braunöhler, Madleen Stolze und Kai Beisswenger besprochen: Trennungsroman (Anna Brüggemann), Erste Person Singular (Haruki Murakami), Ocean State (Stewart O’Nan) und Eine Liebe in Pjöngjang (Andreas Stichmann). Alle vier Bücher eint ein gemeinsames Thema, auf die eine oder andere Weise: die Liebe. Erfahrungsgemäß teile sich das Publikum in zwei Lager, weiß Inge Koch-Wittmann: „Zwei Drittel haben die Werke nicht gelesen und verstehen unsere Besprechungen als Tipp, ein Drittel kennt die Inhalte und hat sich schon eine eigene Meinung gebildet.“

Die Wegberger Literaturtage gehen vom 21. bis zum 24. September. Auftakt bildet am kommenden Mittwoch um 19 Uhr eine Lesung von Anne Gesthuysen aus ihrem Roman „Wir sind schließlich wer“ im Forum Wegberg.