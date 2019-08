25. Literarisches Quartett in der Wegberger Mühle : „Was gibt es Schöneres?“

Sie beteiligen sich an den Wegberger Literaturtagen (von links): Peter C. Schmidt, Ulrich Kirch, Michael Heckers, Ursula Alberty, Willy Meersmann, Inge Koch-Wittmann und Günter Arnolds. Foto: Kirch

Wegberg Eine Kultveranstaltung feiert Jubiläum: Zur Premiere der Wegberger Literaturtage lädt Initiatorin Inge Koch-Wittmann zur 25. Auflage des Literarischen Quartetts ein. Vier Bücher werden besprochen. Das Publikum diskutiert mit.

(RP) Das Literarische Quartett feiert Jubiläum, und zwar an einem ganz besonderen Ort: Zum 25. Mal treffen sich die Literaturfreunde am Samstag, 21. September, 18 Uhr, im Rahmen der Premiere der Literaturtage in der Wegberger Mühle. Initiiert wurde das Literarische Quartett in der Region von Inge Koch-Wittmann im Jahr 2002 in Erkelenz, angeregt durch das Aus der Originalfernsehsendung im ZDF mit „Literaturpapst“ Marcel Reich-Ranicki.

„Über die Einladung zu den Wegberger Literaturtagen durch den Kulturring der Stadt Wegberg freue ich mich sehr“, sagt Inge Koch-Wittmann, die die Kultveranstaltung in der Region von Beginn an organisiert. Willy Meersmann, früher Leiter des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums und heute für den Kulturring aktiv, hat sich um die Einladung der Gäste gekümmert, Inge Koch-Wittmann hat die Bücher ausgewählt. Gemeinsam mit Ursula Alberty, Michael Heckers und Ulrich Kirch wird sie am Veranstaltungsabend vier Romane besprechen.

Info Diese vier Romane werden besprochen Eintrittskarten für „Das Literarische Quartett in der Mühle“ am Samstag, 21. September, 18 Uhr, gibt es für acht (Erwachsene) und vier Euro (Schüler) in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz und im Café Samocca. Buchtitel Diese vier Romane werden besprochen: „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie; „Löwen wecken“ von Ayelet Gundar-Goshen; „Der Sommer meiner Mutter“ von Ulrich Woelk; „Willnot“ von James Sallis.

„Meine Version des Literarischen Quartetts unterscheidet sich in mancher Hinsicht von dem Fernsehformat in seinen verschiedenen Ausprägungen, ganz besonders durch eine selbstverständliche Beteiligung des Publikums“, erklärt Inge Koch-Wittmann. Nach der Vorstellung der vier Bücher durch die Quartett-Mitglieder ergeht durch Moderatorin Koch-Wittmann die Einladung ans Publikum, sich mit Fragen, Feedback und eigenen Leseeindrücken ins Gespräch einzubringen.

Wesentlicher Bestandteil des Erfolgskonzepts ist die perfekte „Einbettung“ der Buchbesprechungen in das musikalische Rahmenprogramm, für das Wolfgang Wittmann (Gitarre) und Thao My Le (Gesang) sorgen werden. Ein Gläschen Wein und Knabbereien stehen ebenfalls für die Besucher in der Wegberger Mühle bereit. Im Literarischen Quartett von Inge Koch-Wittmann wird sachbezogen und kontrovers, aber immer freundlich und respektvoll über Bücher diskutiert. Es soll keine Show sein und es gibt keine Eitelkeiten der Teilnehmer. Von Beginn an durfte das Publikum in der Schlussrunde mitdiskutieren. So avancierte die Veranstaltung schnell zum Geheimtipp und genießt mittlerweile Kultstatus, „die maximal 70 Eintrittskarten waren bislang immer im Handumdrehen weg“, berichtet Inge Koch-Wittmann. Unter den ausgewählten Büchern waren viele Page-Turner und Autoren, die später zu Nobelpreisträgern wurden. Meistens werden Neuerscheinungen gelesen, auch im Taschenbuchformat. „Während der ganzen Zeit gab es nur einen kompletten und einhelligen Verriss“, berichtet Inge Koch-Wittmann, „das betraf Paolo Coelhos ,Veronika beschließt zu sterben’“. Koch-Wittmann erinnert sich an vortreffliche Diskussionen, unter anderem über Lionel Shrivers „Wir müssen über Kevin reden“ oder „Ganz der Ihre“ von Connie Palmen.