Forderung der Linken : Wegberg soll Klimaschutzkonzept aktualisieren

Wegberg Die Fraktion will noch vor der Sommerpause über eine Fortschreibung abstimmen lassen. Die sei wichtig, um bald Fördermittel für einen Klimaschutzmanager beantragen zu können.

(cpas) Nachdem der Wegberger Haushalt nun auch von der Kommunalaufsicht des Kreises Heinsberg genehmigt worden ist und Mittel für den Klimaschutz beinhaltet, fordert die Linke noch vor den Sommerferien eine Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes. In einem Brief an Bürgermeister Michael Stock bittet die Fraktion darum, einen entsprechenden im Mai eingereichten Antrag in der Ratssitzung am 30. Juni zur Beratung und Abstimmung bringen zu lassen.