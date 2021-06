Antrag in Wegberg : Linke für Schattenoasen und Mitfahrbänke

Antrag in Wegberg

Im Wegberger Ortsteil Merbeck wurde eine Mitfahrbank eingerichtet. Die Linken schlagen vor, solche Angebote auch in anderen Teilen des Stadtgebietes zu etablieren. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Wegberg hat einen Antrag vorgelegt, bei dem es um das Wohl von Fußgängern im Stadtgebiet geht, vor allem auch in Hitzeperioden.

An geeigneten Stellen im Stadtgebiet sollen nach dem Vorschlag der Linken Bänke aufgestellt werden. Ein Baum soll Schatten spenden und – falls Platz vorhanden – mit Blumen und Pflanzen ergänzt werden.

„Die meisten Anwohner werden sich über solch ein ,grünes Fleckchen’ in ihrer Nähe freuen und vielleicht sogar bei der Gestaltung und Pflege teilhaben“, heißt es in dem Antrag. Nach und nach könnte so ein bequemes Fußwegnetz entstehen. Viele solcher Schattenoasen gebe es bereits.