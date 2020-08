Klimaschutzkonzept in Wegberg : Linke hinterfragen Klimaschutz-Ziele

Wegberg Laut Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2014 soll der CO2-Ausstoß in Wegberg bis 2020 um 62.000 Tonnen reduziert werden. Die Linken wollen nun wissen, ob diese Marke erreicht werden kann und welche Maßnahmen ergriffen worden sind.

Seit 2014 gibt es in Wegberg ein Klimaschutzkonzept mit konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel. Damit setzte sich die Stadt unter anderem ambitionierte Ziele in Sachen Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases CO 2 bis zum Jahr 2020. Das nahmen die Wegberger Linken jetzt zum Anlass, um eine Anfrage an Bürgermeister Michael Stock zu stellen.