Stadt gibt Wohnheim in Wegberg-Gerichhausen auf : Linke fordern dezentrale Unterbringung von Geflüchteten

Wegberg Die Stadt Wegberg gibt die Gemeinschaftsunterkunft in Wegberg-Gerichhausen auf. Die Fraktion „Die Linke“ legt nach der Entscheidung einen Antrag vor.

Die meisten Flüchtlinge leben im Gemeinschaftswohnheim an der Nordstraße in Arsbeck. Ein weiteres Wohnheim unterhält die Stadt Wegberg am Philosophenweg in Dalheim. Nach der Entscheidung, die dritte Unterkunft in Gerichhausen künftig nicht mehr zu nutzen, sprechen sich die Linken für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten aus. Zur Begründung heißt es: „Die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern und anderen Migranten ist eine wichtige Säule für eine erfolgreiche Integrationsarbeit, für das Erlernen von Sprache und für das Vertrautwerden mit Kultur und Mentalität.“ Es gelte nun zu prüfen, ob eine dezentrale Unterbringung durch Anmietung sichergestellt werden kann und inwieweit das realisierbar und finanzierbar ist.