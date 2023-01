Letzte-Hilfe-Kurse in Arsbeck Ein Tabuthema nicht länger totschweigen

Erst im Oktober vergangenen Jahres hat sich in Arsbeck der Verein Lebensnah gegründet mit dem Ziel, dass scheinbare Tabuthema in die Mitte der Gesellschaft zu holen, Wissen zu vermitteln, Sicherheit zu geben und Ängste abzubauen. An der Spitze stehen Ulrike Claßen, langjährige Leiterin des Hospizes der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz, und zwei ihrer Söhne: Matthias und Björn. „Es geht nicht nur darum, dass wir Fachkräfte in den Intensivstationen haben, die palliativ ausgebildet sind, auch die Bevölkerung muss informiert werden“, sagt die Expertin, die vergangenes Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Bereits 2017 wurden erstmals Letzte-Hilfe-Kurse angeboten, damals noch in der Erkelenzer Leonhardskapelle. Dann kam die Pandemie und mit ihr der Stillstand. „Durch Corona sind viele Strukturen kaputt gegangen. Wir mussten uns neu aufstellen“, schildert Ulrike Claßen, warum eine Vereinsgründung nahelag. Neben dem Erkelenzer Hospiz, den beiden ambulanten Hospizdiensten Regenbogen in Wassenberg und Camino in Geilenkirchen sowie Palliativstationen in Erkelenz und Geilenkirchen ergänzen und erweitern die kostenlosen Workshops, die sich an alle interessierten Menschen richten, das bestehende Angebot im Kreis Heinsberg auf ehrenamtlicher Basis.