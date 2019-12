Veranstaltungskalender des Wegberger Bestattungshauses Heiss : Lesungen, Musik und Fachvorträge

Autor Stephan Michels liest am 16. Januar. Foto: Nicole Peters

Wegberg Das Bestattungshaus Torsten Heiss hat seinen Veranstaltungskalender 2020 vorgelegt. Autor Stephan Michels macht mit seinem Thriller den Anfang.

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe liest der Wegberger Autor Stephan Michels am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr aus seinem kürzlich erschienenen Thriller „Harper – Jäger und Gejagter“. Der ehemalige Elitesoldat Simon Harper löst als „Troubleshooter“ unkonventionell die Probleme seiner Klienten. Als ihn die Ehefrau des Revisors einer Düsseldorfer Privatbank beauftragt, den angeblichen Unfalltod ihres Mannes zu untersuchen, ahnt er noch nicht, dass er mit seinen Ermittlungen in ein Wespennest sticht. Plötzlich ist er im Visier des Verfassungsschutzes und eines Profikillers. Auf welche Informationen ist der Revisor gestoßen, die ihn das Leben gekostet haben? Die Situation verschärft sich dramatisch, als sich Harper der Lösung dieses Rätsels nähert. Vom Jäger wird er zum Gejagten. Und nicht nur sein eigenes Leben steht auf dem Spiel. Teilnehmerkarten zum Preis von zehn Euro sind im Bestattungshaus Torsten Heiss, Kreuzherrenstraße 7, in Wegberg erhältlich.