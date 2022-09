Wegberger Literaturtage : Siebenschreiber sind zurück in der Wegberger Mühle

Die Siebenschreiber lesen am 24. September in der Wegberger Mühle. Foto: Thomas Lischker/THOMAS LISCHKER

Wegberg Das Wirken der Siebenschreiber ist eng mit der Wegberger Mühle als Veranstaltungsort verknüpft. Dorthin zurück kehrt die Wegberger Autorengruppe am 24. September.

Nun haben die Einschränkungen endlich ein Ende: Im Rahmen der vom Kulturring Wegberg veranstalteten vierten Wegberger Literaturtagen werden die Siebenschreiber den Abschluss im wunderbaren Ambiente der alten Wassermühle gestalten. Am Samstag, 24. September, um 19 Uhr beginnt die Lesung mit dem etwas ungewöhnlichen Titel „Bis gleich“ – natürlich wie immer als Premiere für sieben neue Texte aus sieben unterschiedlichen Blickwinkeln von Renate Müller, Peter Schmidt, Inga Lücke, Cora Imbusch, Anneliese Baatz, Annemarie Lennartz und Günter Arnolds. Verraten wird dann natürlich auch, wie dieser seltsame Titel entstanden ist. Einlass ist ab 18.30 Uhr am Eingang an der Burgstraße neben dem Eiscafé Longo. Für die Teilnahme an der Lesung falle keine Eintrittskosten an.