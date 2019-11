Herbstblätterlesung in Wegberg : Um „Mauern“ geht’s bei den Siebenschreibern

Herbstblätterlesung in Wegberg

Wegberg „Mauern“ lautet der Titel der traditionellen Herbstblätter-Lesung der Siebenschreiber, die am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr in der gemütlichen Atmosphäre der Wegberger Mühle stattfindet – wie immer als Teil des Jahresprogramms im Aktionskreis Wegberger Mühle (AWM).

Wenn derzeit auch medial in vielfältiger Weise der Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren im Mittelpunkt steht, geht es in der Lesung nicht allein um dieses Thema. Renate Müller, Cora Imbusch, Annemarie Lennartz, Inga Lücke, Anneliese Baatz, Peter C. Schmidt und Günter Arnolds haben neue Beiträge mit abwechslungsreichen und amüsanten Geschichten geschrieben. Aus ganz persönlichen Blickwinkeln rund um den Begriff „Mauern“ werden sie ihr Publikum unterhalten. Überraschungen sind wie immer vorprogrammiert.