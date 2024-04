Leitbild „Wegberg 2015“ Ziele für die Stadtentwicklung sollen neu gesteckt werden

Was Wegberg angeht, benötige das 2015 durch den Rat verabschiedete Leitbild dringend eine Generalüberholung. So fordert es die SPD in ihrem Antrag, den sie jetzt gestellt hat. „Abgeleitet von den strategischen Zielen sollte das 2015 aufgestellte Leitbild ,Wegberg 2025‘ die Richtschnur für zukünftige Entscheidungen von Rat und Verwaltung sein. Wenngleich wir das Haushaltssicherungskonzept vorzeitig verlassen konnten, stehen wir gefühlt nach fast zehn Jahren vor den gleichen Herausforderungen und die selbst gesteckten Ziele sind kaum erreicht worden. Die Stadt fährt weiterhin in einem finanziell unsicheren Fahrwasser und es wird nach wie vor zu wenig, insbesondere Mietwohnungen, gebaut. Die Innenstadtentwicklung und die Themen zur Touristenstadt scheinen nicht wirklich vorangetrieben worden zu sein“, lautet die Begründung.