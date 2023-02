Leerstände in Wegberg Wie das Herz der Stadt belebt werden soll

Das Zentrum ist nicht nur der buchstäbliche Mittelpunkt Wegbergs, sondern gleichermaßen auch ein Aushängeschild für die Mühlenstadt. Hier pulsiert im Idealfall das Leben, hier soll ein facettenreicher Mix aus Gastronomie und inhabergeführtem Einzelhandel viele Besucher zum Verweilen einladen. Das ist durchaus auch der Fall, nur sind leere Schaufenster, zugesperrte Ladenlokale und aufgeklebte Vermietofferten ein Störfaktor im ansonsten belebten Gesamtbild. Das soll sich nun bald ändern. Mit einem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt will die Verwaltung die Leerstände unter anderem an der Hauptstraße, Passage Alt Berk und Karmelitergasse beseitigen. Dazu will sie Geschäftsleuten die Ansiedlung mit attraktiven Mieten schmackhaft machen.