Konzert in Wegberg „Doppelgänger“ von Led Zeppelin im Forum

Wenn Robert Plant, der Original-Sänger von Led Zeppelin, nach einem Konzert von Letz Zep sagt: „I walked in, I saw me“, also „Ich kam rein und habe mich gesehen“, dann ist dies wie ein Ritterschlag für Billy Kulke, der Plant stimmlich und optisch mehr als nur gleicht. Und die anderen drei Musiker stehen dem Original musikalisch keinen Deut nach. Zuschauer schließen die Augen und hören „Whole Lotta Love“, „Stairway To Heaven“, „Immigrant Song“ oder einen der vielen anderen unvergessenen Songs, und sie fühlen sich akustisch um 40 oder gar 50 Jahre zurück versetzt. Sänger Billy Kulke und seine Bandkollegen decken den gesamten Katalog von Led Zeppelin ab und erweitern ihr Repertoire fortwährend um zusätzliche Klassiker, beschränken sich also nicht nur auf die offensichtlichen Hymnen, sondern bieten immer auch die ein oder andere nicht ganz so populäre Klangperle. Ihre Performance des musikalischen Quartetts gibt somit einen umfassenden Eindruck des Schaffens der Rock-Ikonen und begeistert Unbedarfte wie Szene-Veteranen.