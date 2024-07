Lebensnah Wegberg Kinder lernen, übers Sterben zu reden

Kinder verstehen schon früh, was der Tod ist. Sie machen sich schon in sehr jungen Jahren Gedanken über das Sterben. Ihre Wahrnehmung vom Lebensende ist dabei aber eine ganz andere als die der Erwachsenen – was ihrem Verständnis von lebendig und nicht lebendig geschuldet ist. Für Kinder ist alles lebendig, was sich bewegt, Geräusche macht oder in irgendeiner anderen Weise in Aktion tritt. Dazu zählen also auch das Telefon, der Fernseher oder der Staubsauger. Deshalb nehmen sie den Tod nicht als endgültigen Zustand wahr. Für sie sind Dinge vorübergehend nicht lebendig und dann wieder lebendig.