Rathausplatz Wegberg : Lebenshilfe übergibt Bank gegen Ausgrenzung

Wegberg Die Lebenshilfe Heinsberg hat eine Sitzbank gegen Ausgrenzung an die Stadt Wegberg übergeben. Bürgermeister Michael Stock nahm die Sitzbank entgegen, die eine Einfräsung auf der rechten Sitzfläche mit dem Schriftzug „Kein Platz für Ausgrenzung“ trägt.

Im Rahmen des Förderprojektes „Kultur ohne Barrieren“ startet die Lebenshilfe Heinsberg die Aktion „Kein Platz für Ausgrenzung“. Zentrales Element ist eine Sitzbank, die in der Schreinerei der DeinWerk gGmbH in Trägerschaft der Lebenshilfe Heinsberg produziert wird.

Mit Unterstützung des Kreises Heinsberg sowie des Landesförderprojektes „NRWeltoffen“ werden an 20 Schulen im Kreis Heinsberg diese Bänke als Diskussionsobjekt übergeben. „Diese besondere Sitzbank werden wir an zentraler Stelle in der Stadt installieren und hoffen, dass die Menschen, die sich darauf niederlassen innehalten und über den Aufdruck nachdenken, erklärt Bürgermeister Michael Stock.