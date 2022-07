Böscherhof in Venheyde : Lernen von Landwirten aus Leidenschaft

Böscherhof in Venheyde

Nandu Oskar frisst ohne Zögern aus der Hand von Melanie Jans, Eigentümerin des Böscherhofs in Venheyde. Auch Praktikantin Isabell Wirtz hat keine Angst vor großen Vögeln. Foto: Armin Jackels

Venheyde Melanie und Manfred Jans vom Böscherhof sind Bauern mit Leib und Seele. Auf dem Böscherhof bauen sie nicht nur nachhaltige Produkte an, sondern bieten auch Erlebnispädagogik. Warum es traditionelle Betriebe sehr schwer haben.

Die traditionelle Landwirtschaft hat es heutzutage extrem schwer. Sie steht unter dem Preisdruck der Discounter, die mehr oder weniger die Preise diktieren und damit die Landwirtschaft an die Grenzen der Rentabilität bringen. Die Landwirtschaft und auch das Tierwohl leiden unter diesem enormen Druck der gesamten Lebensmittelindustrie. Da ist es kaum noch möglich, rentabel zu wirtschaften. Dann kommt noch hinzu, dass man den Landwirten vorwirft, die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft zu schädigen und das Insektensterben mit zu verursachen. Das macht es den Landwirten nicht leicht. Ein Überleben ist nur möglich, wenn sie sich den neuen Anforderungen anpassen. Da ist Kreativität gefragt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Böscherhof.

In Venheyde zwischen Schwaam und Merbeck gelegen, ist er ein Heuhotel und Erlebnisbauernhof. Dort kann man ausspannen und Bauernhof live erleben. Die Eigentümer Melanie und Manfred Jans sind leidenschaftliche Landwirte – Bauern mit Herz und Seele. Sie vermarkten ihre eigenen Produkte direkt ab Hof. Ihre Philosophie lässt sich mit drei Worten zusammenfassen: tiergerecht, pflanzengerecht, menschengerecht. Denn alles baut aufeinander auf und ist voneinander abhängig. „Natürlich ist das nicht immer einfach. Doch was ist schon einfach? Wir versuchen jeden Tag, nach dieser Maxime zu leben und zu arbeiten und den Tieren, den Pflanzen und den Menschen gerecht zu werden“, sagt Landwirt Manfred Jans.

Kaarster Landwirte reagieren auf Proteste in den Niederlanden

Kaarster Landwirte reagieren auf Proteste in den Niederlanden : „Eine gemeinsame Lösung ist wichtig“

Grevenbroicher Landwirte in der Erntezeit

Grevenbroicher Landwirte in der Erntezeit : Unterwegs mit einem 17-Meter-Traktor-Gespann

Das eigentliche Highlight ist das „Lernen auf dem Böscherhof“: Schulklassen, Kindergärten, integrative Gruppen aus Mönchengladbach und Heinsberg und private Gruppen nutzen das Lernangebot. Bereits seit Oktober 2018 ist Melanie Jans ausgebildete Erlebnispädagogin der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. „Es kommt einfach immer darauf an, wie und wo Wissen vermittelt wird. Wir bieten auf unserem Hof verschiedene Projekte an.“ Das fange beim Thema Kartoffeln an, das von Juni bis September angeboten wird. Dann gebe es das Thema Getreide: Teilnehmer verarbeiten verschiedene Getreidesorten und stellen selbst Brot oder Müsli her. Weitere Themen ist die Freilandhaltung von Hühnern, auch Hofführungen mit einem Blick hinter die Kulissen stehen auf dem Programm.