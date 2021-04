Stadt Wegberg koordiniert Projekt : Land fördert Kosten für Dachbegrünungen mit 50 Prozent

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die zu begrünende Fläche oder das Gebäude mindestens fünf Jahre alt ist. Foto: dpa/dpa, may

Wegberg Damit die Stadt die Fördermittel beantragen kann, muss eine Investitionssumme von 40.000 Euro zusammenkommen. Interessierte Bürger sollen sich bis Ende Juli melden.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit seinem Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen” im Rahmen der Corona-Hilfe auch private Dach- und Fassadenbegrünungen. Darauf weist die Stadt Wegberg hin. Gefördert werden insbesondere Dach- und Fassadenbegrünungen an privat und gewerblich genutzten Gebäuden. Auch Garagendächer zählen hierzu. Für diese Maßnahmen können Eigentümer eine Förderung in Höhe von 50 Prozent der Ausgaben erhalten. Die restlichen 50 Prozent müssen finanziert werden. Voraussetzung ist, dass die zu begrünende Fläche oder das Gebäude mindestens fünf Jahre alt ist.