Lagerfeuerkonzert in Beeck Gemeinsames Schwelgen in schönen Melodien

Am Samstagabend herrschten in Wegberg beste Bedingungen für das gemeinsame Singen am Lagerfeuer, zu dem der Leiter des Beecker Flachsmuseums, Georg Wimmers, eingeladen hatte. Schon ab 18.30 Uhr brannte das knisternde Feuer in der großen dreibeinigen Schale. Es waren mit fast 300 so viele Gäste gekommen, dass sogar die Liederbücher ebenso wie die Sitzgelegenheiten knapp wurden.