An drei Straßen ist es zu laut Wegberg stellt Lärmaktionsplan auf

Wie Friederike Schweer erklärte, liegen die Grenzwerte des Umweltbundesamtes tagsüber bei 60 Dezibel, was vergleichbar mit dem Geräuschpegel einer Nähmaschine oder eines Fernsehers in Zimmerlautstärke ist, und nachts bei 50 Dezibel. So laut sind etwa Regen, ein Kühlschrank oder ein leises Gespräch. „In der Nacht sind wir alle ohnehin empfindlicher“, weiß die Expertin. Nach Berechnungen und Schätzungen des Büros BKI in Aachen sind in Wegberg straßenverkehrsbedingt ganztags 131 Menschen von Lärm über 65 Dezibel betroffen, niemand hingegen von einem Pegel über 70 Dezibel. Insgesamt geht man von 193 belasteten Personen aus. Nachts sind 150 Personen betroffen, davon 26 mit dem maximalen Lärmpegel bis 64 Dezibel. Friederike Schweer schlussfolgert: „Damit ist die nächtliche Lärmbetroffenheit etwas geringer als tagsüber.“ Lediglich 0,01 Prozent der Gesamtfläche der Stadt Wegberg von rund 84 Quadratkilometern ist von Lärmpegeln über 75 Dezibel betroffen. Dabei ist der Expertin zufolge zu beachten, dass es sich bei diesen Zahlen um Schätzungen des Lanuv handelt. „Um für die einzelnen untersuchten Bereiche die jeweilige Betroffenheit abschätzen zu können, wurden Wohngebäude oder Wohngebäudeteile gezählt.“ Dabei sind in der Ortsdurchfahrt Rickelrath elf Gebäude von Lärmpegeln über 70 Dezibel betroffen, in Berg bis Balkhoven drei, in Moorshoven und Kipshoven keins, am nördlichen Ortsausgang von Rath-Anhoven zwei und am südlichen Ortseingang vier.