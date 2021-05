Comedy in Wegberg : „Lachende Mühlenstadt“ erst 2022

Wegberg Die Wegberger Comedy-Veranstaltung mit Marc Breuer als Löschmeister Josef Jackels und Volker Weininger als „Der Sitzungspräsident“ wird erneut verschoben.

Wer seine Tickets zurückgeben möchte, kann dies unter Vorlage der Originalkarten bei der Vorverkaufsstelle, in der diese gekauft wurden. Die Stadt Wegberg und die Künstler würden sich sehr freuen, wenn die Zuschauer weiter am Ball blieben und sich die tolle Veranstaltung nach überstandener Corona-Phase nicht entgehen ließen.

Marc Breuer, der als Moderator wie auch „Löschmeister Jackels“ quasi in doppelter Funktion an den geplanten Shows teilnehmen wird, ist glücklich über die gelungene Verschiebung der Termine: „Ich bin froh und erleichtert, dass die Verlegung geklappt hat und dass wir auch an der Besetzung der Shows nichts ändern mussten. Alle drei Gäste sind wirklich ganz grandios. Die Vorfreude auf 2022 und die Comedy-Abende in der lauschigen Wegberger Mühle ist auf jeden Fall sehr sehr groß.“