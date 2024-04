VSR-Gewässerschutz Labormobil kommt nach Wegberg

740 Brunnenbesitzer brachten in den letzten Jahren im Kreis Heinsberg bereits ihre Wasserproben aus dem eigenen Brunnen zum Informationsstand des VSR-Gewässerschutzes. Sie wollten wissen, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen eines Planschbeckens oder zum Gemüsegießen geeignet ist. Manche interessierten sich aber auch dafür, ob das Wasser getrunken werden kann. Aufgrund der bisher guten Bürgerbeteiligung hält das gelbe Labormobil der gemeinnützigen Organisation am Dienstag, 16. April, auf dem Rathausvorplatz in Wegberg. Brunnenwasserproben können von 11 bis 13 Uhr bei Harald Gülzow und dem Ehrenamtler Heinz-Theo van Wickeren abgegeben werden.