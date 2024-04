La Fontaine Party Wegberg Neue Ticketbörse bietet Chance für Kurzentschlossene

„Damals war das La Fontaine viermal in der Woche voll bis unters Dach“, erinnert sich Thomas Lüdke, der dort in den 80er-Jahren auflegte. Mittwochs, freitags, samstags und sonntags öffnete das La Fontaine ab 19 Uhr seine Türen, bereits vor 21 Uhr stand die Ampel meist auf Rot. Bislang habe man sich bei der Musikauswahl streng an die Hits aus den 80ern gehalten. Die Regel war: „Wir spielen kein Lied, das nach dem Brand 1992 veröffentlicht wurde“, so Lüdke. Das soll jetzt etwas lockerer gehandhabt werden, kündigt er an. „Wir richten uns da auch nach dem Publikum. Songs, die vor 13 Jahren die Hütte gerockt haben, müssen heute nicht mehr zwangsläufig für Stimmung sorgen.“ Was er auf jeden Fall verspricht: „Eine irre Atmosphäre.“